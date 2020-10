Não foi no Bernabéu, antes no Estádio Alfredo di Stéfano, mas o triunfo do Cádiz em Madrid tinha de ser festejado a rigor. Não é para menos, já que o clube promovido esta época ao principal escalão do futebol espanhol nunca tinha vencido no reduto do Real Madrid.

A viagem de regresso, de avião, foi assim realizada em ambiente de festa, conforme mostrado pelo próprio Cádiz nas redes sociais.

Os jogadores entoaram cânticos do clube e até ouviram uma mensagem especial do copiloto, Rufino, um adepto do clube.

Veja as imagens: