O Espanha-Kosovo desta noite ficou marcado, na transmissão do canal de televisão estatal espanhol RTVE, pelo não reconhecimento do Kosovo como um país, por imposição do Governo local, algo que acontece por motivos históricos desde a independência kosovar, em 2008.

Durante a transmissão da RTVE, os comentadores foram assim obrigados a seguir à risca as questões políticas, tendo-se referido ao Kosovo como «a equipa da federação do Kosovo» em várias ocasiões, como ficou patente no golo dos kosovares, apontado por Halimi, ou no 3-1 de Espanha, apontado por Gerard Moreno.

O golo de Halimi em que a RTVE se refere ao Kosovo como «equipa da federação»:

O mesmo, mas no golo de Gerard Moreno:

No marcador que acompanhou a transmissão na RTVE, as iniciais do Kosovo apareceram em minúsculas [kos], algo também relacionado com esse não reconhecimento político.

Porque é que a Espanha não reconhece o Kosovo?

A declaração de independência do Kosovo foi firmada em 2008, algo que foi negado por vários países, como a Espanha (um dos poucos da Europa com esta posição), além da Rússia, da Sérvia, mas também a Grécia ou a Geórgia (estas duas também adversárias de Kosovo no apuramento para o Mundial). O Kosovo é visto para várias destas, não como um país, mas sim como uma província separatista da Sérvia, apesar de os sérvios já não interferirem na sua administração há mais de duas décadas.

Kosovo é reconhecido por mais de metade dos estados membros da Organização das Nações Unidas (98 de 193). Como se disse, entre os que não o fazem está a Espanha, que manteve sempre a sua posição ao longo dos últimos anos, tratando de evitar um reconhecimento que possa ser interpretado como um precedente arriscado. Isso acontece muito pelas semelhanças existentes com os nacionalismos presentes no território espanhol, com o caso da Catalunha a desencorajar a Espanha no reconhecimento de Kosovo como um país independente.

Em 2018, o Ministério das Relações Internacionais espanhol, então liderado por Josep Borrel, foi bem claro sobre essa rejeição. «Espanha não reconhece o Kosovo como um estado independente e essa posição não muda mesmo que a seleção espanhola jogue num torneio internacional com a equipa kosovar». O Governo espanhol mantém, até à data, a mesma postura, algo que ficou refletido na transmissão espanhola da partida desta noite.

A seleção kosovar é reconhecida como membro oficial da UEFA e da FIFA, tendo jogado, a 5 de setembro de 2016, o seu primeiro jogo oficial, frente à Finlândia.