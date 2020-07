Faltam poucas horas para que o Estádio Vicente Calderón seja literalmente um monte de pedras, e nada mais do que isso, a não ser na memória das pessoas.

A demolição do mítico recinto do Atlético de Madrid está praticamente concluída. Falta apenas uma parte da bancada localizada do lado do Rio Manzanares, que deve cair nas próximas horas.

Um momento nostálgico para os adeptos «colchoneros», que tiveram ali a sua casa entre 1966 e 2017.

Veja as imagens das últimas horas do mítico Vicente Calderón: