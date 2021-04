As ruas de Bilbao encheram-se de adeptos no dia em que os rivais bascos, Athletic e Real Sociedad, discutem a Taça do Rei. Apesar dos confrontos com a polícia, houve espaço para a festa típica de um dia como este, certamente inesquecível para as gentes bascas.



Como é natural, houve alguns excessos durante a tarde e pelo menos um momento hilariante que envolveu os adeptos dos Leões de San Mamés. Um adepto equipado com as cores do Athletic decidiu colocar-se em cima de um semáforo e lançar-se para o meio da multidão, esperando ser amparado. Conclusão: acabou por ter uma queda feia.



Rapidamente o adepto levantou-se para alegria da multidão. Ora veja: