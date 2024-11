Viktor Gyökeres tem sido um dos destaques do campeonato português desde a época passada, mas o hat trick ao Manchester City aumentou a visibilidade do avançado do Sporting.

Desde Manchester, já vários adeptos pediram a Ruben Amorim para contratar o sueco, contudo, também em Espanha há quem queira ver Gyökeres na sua equipa.

No domingo, na visita do Barcelona à Real Sociedad, Joan Laporta distribuiu alguns autógrafos aos adeptos, que lhe pediram para contratar o avançado dos leões.

Ora veja: