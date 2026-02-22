VÍDEO: adeptos do Osasuna envolvem-se em confrontos com a polícia
Incidente aconteceu após a vitória sobre o Real Madrid (2-1) deste sábado
Adeptos do Osasuna envolveram-se em confrontos físicos com a polícia, após a vitória da equipa frente ao Real Madrid, por 2-1, no encontro deste sábado.
Tudo aconteceu ainda dentro do recinto, sendo que as imagens foram partilhadas nas redes sociais e levaram o clube a pronunciar-se sobre o sucedido, através de um comunicado. O Osasuna fala em «cenas de pânico» e lamenta o sucedido com adeptos que saíam do recinto «após uma grande vitória».
«O Club Atlético Osasuna vai abrir uma investigação interna para esclarecer os incidentes ocorridos após a partida de hoje contra o Real Madrid. O clube lamenta as imagens que foram vistas nas áreas internas do estádio após a partida, as cenas de pânico e o impacto que isso teve nas pessoas que ainda estavam a sair do estádio depois de uma grande vitória», pode ler-se.
Assista às imagens dos confrontos: