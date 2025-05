Crise em Espanha! Na noite deste sábado, após a derrota no terreno do Celta de Vigo (3-2), os adeptos do Sevilha receberam a equipa com ofensas, ovos atirados ao autocarro e atos de vandalismo na chegada dos jogadores às imediações do centro de treinos.

Em comunicado, o Sevilha informou que o plantel pernoitou no centro de treinos e que os jogadores não conseguiram rumar a casa. Os portões do centro de treinos da equipa acabaram mesmo por cair.

«O Sevilha condena veementemente o vandalismo organizado. Entendemos que a situação desportiva da equipa, que não é a desejada por nenhum adepto do Sevilha, pode levar à realização de protestos, mas em hipótese alguma vão ser admitidos se forem acompanhados de agressões, ameaças ou atos de vandalismo. Estes ataques obrigaram a equipa principal do Sevilha a passar a noite nas instalações», pode ler-se.

Na continuação, o coletivo espanhol garantiu que vai reportar «às autoridades competentes os ataques violentos incomuns contra os seus funcionários, jogadores, equipa técnica e direção durante a chegada ao complexo de treinos. Esperamos que as forças e corpos de segurança exerçam a máxima diligência para localizar os responsáveis por estes atos desprezíveis».

Em causa está o atual momento do Sevilha, que se encontra em 16.º lugar do campeonato, com 38 pontos. Com a manutenção por assegurar, a três jornadas do final da época, o Sevilha tem mais seis pontos que o Las Palmas, 18.º.

A equipa de Joaquín Caparrós não sabe o que é vencer há oito jogos.