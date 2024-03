Os adeptos do Rayo Vallecano decidiram fazer um cordão humano em torno do estádio de Vallecas como forma de protesto contra o presidente do clube. Raul Martin Presa pretende construir um novo recinto para conseguir acolher mais gente, uma ideia que não agradou à «afición» do Rayo.



Por isso, antes do duelo com o Cádiz, os adeptos fizeram um cordão humano à chuva e ao frio e passaram uma mensagem clara: «Não nos vão mudar», pôde ler-se em algumas tarjas.



Veja as imagens: