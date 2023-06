A seleção espanhola comemorou esta segunda-feira, em Madrid, a conquista da Liga das Nações, mas a festa ficou manchada pelo comportamento dos adeptos quando Gavi tentou discursar.

Já depois de vários jogadores terem falado no palco do WiZink Center, perante a multidão, o médio do Barcelona foi desafiado por Fabián Ruiz a dizer algumas palavras, mas, quando se preparava para falar, seguiram-se insultos dirigidos ao Barça, muitos assobios e alguns apupos.

Quem não gostou nada da atitude dos adeptos foi Jordi Alba que, de braços cruzados, acenou com a cabeça repetidamente.

«Boa tarde a todos, vou ser curto. Queria agradecer a todos os espanhóis e aos adeptos que nos apoiaram nestes jogos. Sem eles, não teria sido possível. Estaremos eternamente agradecidos. Viva a Espanha», limitou-se a dizer Gavi.

