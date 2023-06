Sergio Aguero e Iker Casillas voltaram a ser adversários, mas na Kings League e o argentino acabou por levar a melhor.



O antigo avançado de Atlético de Madrid e Man. City marcou três golos ao ex-guarda-redes de FC Porto e Real Madrid durante a partida. Porém, a partida terminou empatada a quatro golos e foi necessário recorrer às "grandes penalidades" - as regras são diferentes na Kings League com cada jogador a ter de correr desde o meio-campo antes de rematar.



Ora, Casillas mostrou por que razão foi um dos melhores guarda-redes do mundo e travou o remate de «El Kun». A defesa do espanhol foi, ainda assim, insuficiente, uma vez que a sua equipa acabou por perder (5-4).



Veja os três golos de Aguero e a defesa de Casillas:



A defesa de Casillas: