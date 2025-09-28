André Silva parece estar a reencontrar-se ao serviço do Elche. O internacional português voltou a fazer o gosto ao pé, contribuindo para a vitória (2-1) frente ao Celta de Vigo.

O avançado ex-FC Porto abriu o marcador aos 18 minutos. Apareceu no sítio certo à hora certa, à ponta-de-lança, e encostou para o primeiro da tarde.

Borja Iglesias, experiente avançado que tem estado em destaque no Celta de Vigo, restabeleceu o empate na partida poucos minutos depois (22m).

No segundo tempo o Elche perdeu a oportunidade de reatar a vantagem. Rafa Mir falhou uma grande penalidade aos 54 minutos. Ainda assim, o segundo golo para a equipa da casa estava para vir.

John Chetauya, defesa de 25 anos, desta vez foi capaz de fazer e golo e devolver, assim, a liderança ao Elche. Sem mais golos na partida, a formação recém promovida à Liga espanhola voltou às vitórias (2-1).

O Elche confirma o bom início de época e está na quarta posição (que dá acesso à Liga dos Campeões) com 13 pontos. André Silva leva três golos em cinco jogos pelos espanhóis. O Celta de Vigo, por sua vez, é 17.º com apenas cinco pontos.