Antony poderá ter realizado o último jogo com as cores do Bétis nesta sexta-feira e despediu-se dos adeptos em grande estilo. O extremo emprestado pelo Manchester United de Ruben Amorim durante a segunda metade da época marcou o único golo dos sevilhanos no empate com o Valência (1-1).

Foi no final da primeira parte, perto dos 40 minutos, que Antony recebeu a bola à entrada da área e rematou para o poste mais distante, em arco. Foi o nono golo do extremo pelo clube e talvez o último (a continuidade de Antony no Betis continua em aberto, segundo a imprensa espanhola).

Já na segunda metade, o Valência viria a marcar com participação de um português. André Almeida, médio ex-V. Guimarães, assistiu para o golo de Rafa Mir aos 75m. Ivan Jaime também jogou como suplente utilizado pelos valencianos.

Nota ainda para a entrada de William Carvalho na segunda metade, ao substituir Isco no Betis. Os béticos ficam em sexto posto, com 60 pontos, já o Valência contenta-se com o 12.º posto, ao fim de 38 jornadas.