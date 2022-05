Ronald Araújo deixou Camp Nou de ambulância à passagem do minuto 63 do encontro entre o Barcelona e o Celta de Vigo. O internacional uruguaio tentou o corte de cabeça num lance a meio-campo e chocou com Gavi, ficando de imediato caído no relvado.



O central perdeu os sentidos e foi imediatamente assistido pela equipa médica blaugrana. Minutos depois, o Barça emitiu um comunicado e explicou que Araújo sofreu uma «contusão e foi transportado para o hospital para fazer exames complementares».



Araújo, que abandonou Camp Nou consciente, foi substituído por Lenglet. Veja como tudo aconteceu no vídeo associado ao artigo (IMAGENS ELEVEN SPORTS).