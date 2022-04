17 anos depois, o Betis voltou a conquistar a Taça do Rei. No estádio La Cartuja, em Sevilha, os andaluzes derrotaram o Valência nos penáltis (5-4), após um empate no tempo regulamentar e nos prolongamentos.



No final, Joaquín, aos 40 anos, chorou como uma criança por mais uma conquista pelo Betis, o clube que mais anos representou. Lembre-se que o extremo despontou no clube bético, passou por Valência, Málaga e Fiorentina, antes de regressar ao Benito Villamarín.



Joaquín já tinha estado presente na última vez que o Betis conquistou a Taça do Rei em 2004/05 frente ao Osasuna.



Veja as lágrimas de Joaquín: