O Atlético de Madrid garantiu a passagem às meias-finais da Taça do Rei, com uma goleada por 5-0 sobre o Betis, esta quinta-feira, num encontro disputado no La Cartuja.

David Hancko abriu o marcador aos 12 minutos e, em cima da meia-hora, Giuliano Simeone assinou o segundo golo dos «colchoneros». Em estreia, Ademola Lookman, reforço sonante da equipa de Madrid, também se juntou à lista de marcadores no encontro, com uma excelente iniciativa individual.

O nigeriano, ex-Atalanta, estava endiabrado e ainda assistiu Antoine Griezmann para o 4-0, aos 62 minutos. Já aos 83, Thiago Almada fechou as contas da partida.

Além do At. Madrid, também Athletic Bilbao, Barcelona e Real Sociedad tinham carimbado o bilhete para as «meias».

