VÍDEO: At. Madrid goleia Betis com brilharete de Lookman na estreia
Nigeriano esteve em destaque na vitória na Taça do Rei
O Atlético de Madrid garantiu a passagem às meias-finais da Taça do Rei, com uma goleada por 5-0 sobre o Betis, esta quinta-feira, num encontro disputado no La Cartuja.
David Hancko abriu o marcador aos 12 minutos e, em cima da meia-hora, Giuliano Simeone assinou o segundo golo dos «colchoneros». Em estreia, Ademola Lookman, reforço sonante da equipa de Madrid, também se juntou à lista de marcadores no encontro, com uma excelente iniciativa individual.
Dois belos golos do Atlético de Madrid no La Cartuja 😮💨
0-3 ao intervalo com estreia de Lookman e logo a marcar!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadoRei #Bétis #AtleticodeMadrid pic.twitter.com/R3FJppDI6s
— sport tv (@sporttvportugal) February 5, 2026
O nigeriano, ex-Atalanta, estava endiabrado e ainda assistiu Antoine Griezmann para o 4-0, aos 62 minutos. Já aos 83, Thiago Almada fechou as contas da partida.
Passeio do Atlético de Madrid em Sevilha rumo às meias-finais da Taça do Rei ✅#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadoRei #Bétis #AtleticodeMadrid pic.twitter.com/52tXBS75dY— sport tv (@sporttvportugal) February 5, 2026
Além do At. Madrid, também Athletic Bilbao, Barcelona e Real Sociedad tinham carimbado o bilhete para as «meias».