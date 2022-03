O At. Madrid confirmou a boa fase e somou a quinta vitória seguida, desta vez ao vencer fora de casa o Rayo Vallecano por 1-0, graças a um golo de Koke aos 49 minutos.

João Félix, do lado do Atlético, e Bebé, do lado do Rayo Vallecano, foram titulares, tendo ambos saído pouco depois da hora de jogo, quando os treinadores decidiram fazer as primeiras mexidas na equipa.

Ainda assim, João Félix acabou por ser fundamental, ele que fez a assistência para Koke fazer o único golo do jogo. Depois da meio da semana ter criado a jogada do golo que permitiu vencer o Manchester United, o português voltou a justificar a titularidade, num jogo que não foi fácil, muito marcado por adversários.

O At. Madrid esteve, de resto, sempre mais perto da baliza adversária, mas encontrou muitas dificuldades em criar perigo. Um cabeceamento de Savic e um remate de Griezmann foram das poucas jogadas perigosas.

Já nos minutos finais, Correa foi expulso por vermelho direto após palavras ao árbitro e deixou o Atlético com menos um, o que deu mais ânimo ao Rayo Vallecano, embora sem resultados práticos.

Com este triunfo, o At. Madrid isolou-se no terceiro lugar, com mais três pontos (e mais um jogo) do que o Barcelona.