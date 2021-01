O Athletic Bilbao venceu o Real Madrid por 2-1 e vai discutir a Supertaça espanhola com o Barcelona, no próximo domingo.



O jogo dos merengues foi semelhante a outros desta temporada: uma equipa desligada, sem chama ou brilho, capaz de errar o que é mais simples. Portanto, foi sem surpresa que os Leões de San Mamés rugiram bem alto no «La Rosaleda» após o pontapé de Asensio (o melhor do conjunto madrileno).



Marcelino desenhou uma equipa para pressionar alto o Real Madrid e colheu frutos aos vinte minutos. Mau passe de Lucas Vázquez e grande visão de Dani García a isolar Raúl García. O internacional espanhol limitou-se a colocar a bola fora do alcance de Courtois e fez o 1-0 (20m).



Depois de vários minutos para se reerguer do golo sofrido, o campeão espanhol criou duas situações para igualar, ambas por Asensio. O jovem espanhol foi, de resto, o único que tentou agitar os «blancos», mas as duas tentativas saíram ligeiramente ao lado.



O Athletic resistiu e acabou a sorrir. A viver uma noite horrível, Lucas Vázquez voltou a protagonizar uma falha tremenda ao travar em falta Iñigo Martínez dentro da área. Raúl García converteu o penálti em golo e deixou o Real Madrid com uma montanha a separá-lo da final da Supertaça.



A segunda parte foi naturalmente distinta. Zidane deixou Varane no balneário e lançou Nacho, mas era ofensivamente que o Real Madrid precisava de fazer melhor. No entanto, foi o Athletic quem esteve perto de marcar num cabeceamento do «baixinho» Muniain.



A melhor fase dos merengues na partida foi entre os 59 e os 70 minutos. Numa das melhores jogadas da partida, Hazard assistiu Asensio para um pontapé ao poste. A noite era de azar completo para o internacional espanhol que ainda enviou um remate à trave.



Benzema reduziu à entrada para o quarto de hora final - com o VAR a validar o lance - e deu esperança ao Real. Contudo, o resultado não se alterou e o Athletic vai discutir o troféu com o Barcelona.