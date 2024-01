O Sevilha não encontra o rumo.

Tem um novo presidente, Quique Sánchez Flores é o terceiro treinador da temporada, mas parece ir pelo mesmo caminho dos anteriores: somou a segunda derrota seguida, depois de ser ter estreado com uma vitória em Granada.

É verdade que a equipa andaluz tem uma dezena de jogadores lesionados, mas continua a ter nomes (pelo menos) de qualidade e voltou a jogar muito pouco.

O Sevilha chegou ao intervalo sem qualquer remate, contra nove do Athletic. Num deles, aos 30 minutos, o médio Mikel Vesga apareceu no coração da grande área a cabecear para o primeiro golo, sem qualquer oposição.

A segunda parte abriu com a equipa da casa perdida e os bascos muito perto do 2-0, que acabou por surgir, ironicamente, na melhor fase do Sevilha, depois de Quique Flores ter feito algumas alterações na equipa.

Um grande cruzamento de Ander Herrera permitiu ao defesa central Aitor Paredes estrear-se a marcar no campeonato.

Sorriu Ernesto Valverde, percebendo que a vitória já não iria escapar.

11ª vitória do Athletic de Bilbao na prova, chegando aos 38 pontos, a par do Atlético de Madrid e do Barcelona – que ainda vai encerrar esta 19ª jornada. Termina a primeira volta a lutar pelo acesso à Liga dos Campeões.

O Sevilha está bem pior: é 16º com 16 pontos, apenas um acima da zona de despromoção!