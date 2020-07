Sem João Félix, o Atlético de Madrid empatou nos Balaídos ante o Celta de Vigo, num encontro refere à 35.ª jornada da Liga espanhola.



Os colchoneros demoraram 51 segundos a chegar à vantagem. Correa fugiu na direita e cruzou rasteiro para o desvio certeiro de Morata.



As oportunidades de golo foram escassas, visto que o Atleti fechou-se atrás e chegou a ter 25 por cento de posse de bola em determinado momento da partida. Antes do intervalo houve apenas um lance de Brais Méndez que passou perto da baliza de Oblak.



No início da segunda parte, os galegos concretizaram a ameaça e chegaram à igualdade: Méndez cruzou e Fran Beltrán desviou com a ponta do pé direito para o fundo da baliza dos madrilenos. O Celta podia ter chegado à vitória, mas Oblak evitou por duas vezes os golos de Santi Mina e Brais Méndez.



Assim, o Atlético de Madrid mantém o terceiro lugar, mas pode ser alcançado pelo Sevilha que apenas joga quinta-feira, em Bilbau. Por sua vez, o Celta é 15.º com 36 pontos.