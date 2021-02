O Atlético de Madrid, líder da liga espanhola, empatou esta quarta-feira no Estádio Cidade de Valência, ante o Levante, 1-1, em jogo de acerto de calendário relativo à segunda jornada.

No regresso de João Félix à competição, após recuperação da infeção por covid-19, o Atlético viu-se a perder aos 17 minutos. Enis Bardhi, assistido por Jorge de Frutos, fez o 1-0 na partida.

Ainda na primeira parte, contudo, o Atlético respondeu com o golo do empate, aos 37 minutos. Koke serviu Llorente que, com espaço em zona frontal, rematou colocado e beneficiou de um desvio na cabeça de um adversário, suficiente para trair Aitor e entrar ao meio da baliza.

Aitor foi mesmo um dos homens do jogo, ao protagonizar, sobretudo com Luis Suárez, um duelo interessante. Negou por várias vezes o golo ao uruguaio, uma delas logo a abrir a segunda parte, aos 48 minutos, num lance que teve um falhanço incrível de Correa, na recarga.

Já com Félix em campo, o Atlético marcou aos 84 minutos, mas o golo foi imediatamente anulado por fora-de-jogo de Saúl, no momento do passe de Félix. O português, que tinha jogado pela última vez a 31 de janeiro, falhara os jogos ante Celta de Vigo (empate em casa, 2-2) e Granada (vitória fora, 1-2).

Na resposta a esse lance, Oblak fez, talvez, a defesa do jogo, negando o 2-1 a Clerc, aos 88 minutos. O Atlético esteve depois em cima, nos últimos instantes – Simeone, no banco, até ultrapassou a linha lateral de tanta emoção a dar indicações – mas o resultado ficou pelo 1-1 final.

O Atlético, em 22 jornadas, viu este jogo ser o quinto em que não conseguiu a vitória. Tem 17 vitórias, quatro empates e uma derrota, que conferem 55 pontos, mais seis que o segundo classificado, o Real Madrid, tendo ainda menos um jogo, que pode ditar uma vantagem maior no topo da tabela.

Do lado do Levante, Rúben Vezo entrou aos 82 minutos. A equipa de Paco López está agora no 11.ª lugar, com 28 pontos.