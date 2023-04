O Atlético de Madrid alcançou a quinta vitória seguida na Liga espanhola e já ameaça o segundo lugar do Real Madrid. Os colchoneros triunfaram em Vallecas por 2-1, no penúltimo jogo da 28.ª jornada da prova.



A formação de Simeone marcou dois golos em dois minutos e praticamente ficou com o triunfo no bolso. Molina marcou o 1-0 numa sensacional jogada de contra-ataque e dedicou o golo ao compatriota Correa que perdeu um familiar recentemente.



Volvidos dois minutos, Hermoso aproveitou uma falha do guarda-redes Dimitrievski e fez o 2-0.



O melhor que o Rayo conseguiu foi reduzir num belo pontapé de Fran Garcia numa fase em que já jogava com menos um elemento por expulsão de Lejeune.



O Atlético soma 57 pontos e está no terceiro lugar a dois pontos do rival da cidade, Real Madrid, enquanto o Rayo é 9.º colocado com 37 pontos.