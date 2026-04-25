VÍDEO: Atlético Madrid vence Athletic com reviravolta na segunda parte
Triunfo por 3-2, antes da receção ao Arsenal
Antes de receber o Arsenal, para a Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid venceu em casa o Athletic Bilbao (3-2), este sábado, em jogo da 32.ª jornada da Liga espanhola.
Os bascos até foram para intervalo a vencer, graças a um golo de Aitor Paredes aos 23 minutos, com um cabeceamento certeiro, na sequência de um canto.
Os «colchoneros», porém, tiveram um grande arranque de segunda parte e, no espaço de cinco minutos, operaram a reviravolta.
Antoine Griezmann fez o empate aos 49 minutos e Alexander Sorloth assinou o 2-1 aos 54.
Sorloth bisou já em tempo de descontos, aos 90+3 minutos. Após um passe de Nahuel Molina, o avançado norueguês percorreu vários metros e atirou a contar para a baliza de Unai Simón.
Mesmo ao cair do pano, também com um cabeceamento certeiro, Gorka Guruzeta (90+7m) reduziu para os bascos.
O ponto negativo para o Atlético de Madrid foi a saída por lesão de Pablo Barrios, ainda antes da hora de jogo.
A equipa de Diego Simeone mantém-se no quarto lugar, com 60 pontos, menos dois do que o Villarreal, que tem um jogo a menos. Já o Athletic, é nono, com 41 pontos, a três dos lugares europeus.
Também este sábado, com André Almeida como suplente utilizado, o Valência recebeu e venceu o Girona, por 2-1.
Largie Ramazani (50m) e Umar Sadiq (59m) apontaram os golos da equipa «ché», enquanto Joel Roca (63) marcou para os visitantes.
O Valência sobe, à condição, ao 11.º lugar (39 pontos), ao passo que o Girona é 14.º (38).