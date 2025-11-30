O Atlético de Madrid venceu o Oviedo no Metropolitano, este sábado, por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da liga espanhola.

Os dois golos dos «colchoneros» foram apontados por Alexander Sorloth, no espaço de dez minutos, aos 16 e aos 26.

A equipa de Diego Simeone chegou à sexta vitória consecutiva no campeonato e subiu à condição ao terceiro lugar, com 31 pontos, a três do líder Barcelona, o adversário na próxima jornada. Pelo meio, com 32 pontos, está o Real Madrid, que se desloca a Girona este domingo.

Frente ao 20.º e último classificado, que contou com David Carmo a titular, o Atlético de Madrid estabeleceu um recorde de 14 jornadas seguidas no campeonato a marcar primeiro do que o adversário. A anterior marca (13) pertencia ao Real Madrid, na época 1991/92.

