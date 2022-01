O autocarro do Atlético de Madrid foi atacado na chegada à Real Arena, estádio da Real Sociedad.



De acordo com o diário Marca, os adeptos do emblema basco lançaram objetos contra a viatura que transportava a equipa colchonera e partiram três vidros. Segundo a mesma fonte, ninguém ficou ferido.



Perante o momento de tensão que se viveu, a polícia basca foi obrigado a intervir para dispersar os adeptos da Real Sociedad.



O Atlético de Madrid joga esta noite em San Sebastián frente à Real, numa partida dos quartos de final da Taça do Rei.



Veja: