O Barcelona venceu na visita ao Leganés por 1-0, este sábado, em jogo da 31.ª jornada da liga espanhola, mantendo-se firme na liderança, na corrida ao título nacional.

Um autogolo de Jorge Sáenz, aos 48 minutos, valeu ao Barcelona o regresso aos triunfos, após o empate ante o Betis. Isto frente a um Leganés que tinha ganho ao Barcelona na primeira volta.

O autogolo de Saénz:

No lance decisivo, Jorge Sáenz esticou-se para evitar que o cruzamento de Raphinha chegasse a Lewandowski e fez autogolo.

Apesar das dificuldades, oBarcelona reforça a liderança do campeonato, tendo agora 70 pontos. Fica à espera do desfecho da visita de domingo do Real Madrid (segundo classificado com 63 pontos) ao Alavés, em jogo agendado para as 15h15.

Já o Leganés está na 19.ª e penúltima posição, com 28 pontos, menos um do que o Las Palmas, que horas surpreendeu o Getafe (3-1), com um bis do português Fábio Silva.

Ainda este sábado, o Espanhol venceu na visita ao Celta de Vigo, por 2-0, o mesmo resultado obtido pelo Maiorca na visita à Real Sociedad.