O Sevilha venceu no San Mamés com reviravolta (2-1) graças à inspiração de Banega e igualou o Atlético de Madrid no terceiro lugar da Liga espanhola.



O Athletic colocou-se em vantagem no marcador por Cappa. O basco aproveitou um remato desviado para inaugurar o marcador.



Em desvantagem, Lopetegui lançou Munir, Ocampos e De Jong, deixando Rony Lopes no banco. No entanto, o obreiro da reviravolta andaluz já estava em campo: Ever Banega. O argentino fez o empate com um golaço na cobrança de um livre direto (70m) e quatro minutos depois, cruzou para o cabeceamento certeiro de Munir.



Nos outros jogos deste dia, o Maiorca bateu o Levante (com Hernâni e Vezo) por 2-0 com golos de Cucho e Kubo. Por sua vez, o Eibar, que teve Paulo Oliveira e Rafa Soares no banco, não foi além de um nulo na receção ao Leganés - Kevin Rodrigues jogou todo o encontro.