Quem inventou o futebol fê-lo a imaginar jogos como o Granada-Barcelona da Taça do Rei. Os andaluzes estiveram a vencer por 2-0 até ao minuto 89, permitiram o empate ao adversário e acabaram eliminados no prolongamento (5-3).



Francisco Trincão começou o jogo de início e teve a primeira grande situação para marcar, mas desperdiçou na cara de Escandell - Rui Silva foi suplente esta noite. Não marcaram os culés, marcou o Granada. Erro de Umtiti junto à área com Soro a servir Kennedy para o 1-0.



Se o campeão do mundo francês não tinha ficado bem no lance do primeiro golo, o que dizer no do 2-0? Após uma perda de bola de Griezmann junto à área do Granada, Montoro lançou a bola para o ataque e Soldado, de 35 anos, ganhou em velocidade a Umtiti em velocidade e só quando bateu Ter Stegen (47m).



O Barça criou várias oportunidades para reduzir a desvantagem, uma delas por Trincão. O português viu a trave negar-lhe o primeiro golo oficial com a camisola blaugrana.Logo de seguida, Koeman retirou do jogo o extremo e introduziu Dembélé juntamente co Braithwaite.



Liderado por Lionel Messi, o Barcelona sufocou o Granada e encurtou distâncias aos 89 minutos num golo cheio de felicidade de Griezmann: o francês desviou o cruzamento do argentino e viu Escandell deixar a bola escapar e entrar na sua baliza. Aos 90+1, Messi voltou a encontrar Griezmann que, desta vez, assistiu Alba para o 2-2.



De loucos!



No prolongamento foi a vez de Alba assistir o campeão do Mundo pela França em 2018 para o 3-2. Ainda assim, a vantagem do Barcelona esfumou-se volvidos três minutos quando Fede fez o 3-3 na cobrança de um penálti a castigar falta de Dest.



Nos últimos quinze minutos, a formação orientada por Koeman acabaria por ser mais feliz. De Jong aproveitou uma defesa incompleta de Escandell a remate de Messi para fazer o 4-3. O melhor ficou guardado para o final: Griezmann cruzou de trivela e Alba bisou com um pontapé de primeira indefensável para o guardião adversário.



Assim, o Barcelona junta-se a Sevilha e Levante entre as equipas apuradas para as meias-finais.