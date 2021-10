O Barcelona apresentou, esta segunda-feira, um vídeo do projeto para a remodelação de Camp Nou e das áreas envolventes chamado «Espai Barça».



De acordo com as informações do emblema blaugrana, a remodelação do anfiteatro catalão vai custar 900 milhões. A obra vai custar, no total, 1,5 mil milhões de euros e prevê a construção de novos edifícios, de um hotel, de uma nova loja oficial do clube, um novo complexo para as modalidades, um ringue de hóquei e de zonas verdes.



O presidente do Barça, Joan Laporta, vai levar a proposta a um grupo de sócios mais antigos para votação na próxima Assembleia Geral Ordinária. Se o projeto for aprovado, será depois discutido com mais 161 mil sócios culés.



O emblema catalão esperava pagar a construção do «Espai Barça» em 35 anos. Caso avancem, as obras de Camp Nou teriam início em 2022 e ficariam concluídas no final de 2025.



Inaugurado em 1957, Camp Nou é um estádio antigo e o Barcelona já gastou 145 milhões de euros ao longo dos últimos anos. Agora pretende remodelá-lo completamente.



Veja como vai ser o novo Camp Nou: