O Barcelona oficializou esta quinta-feira a contratação do jovem talento turco Emre Demir, de 17 anos, apontado no seu país com um diamante por lapidar.

Demir, formado no Kayserispor, é um médio criativo que também pode jogar sobre as alas e que se destaca pela apurada técnica e velocidade.

O acordo definido com o Kayserispor, numa operação avaliada em 2 milhões de euros, prevê que o jovem jogador cumpra a corrente temporada na Turquia, para depois ser integrado no arranque da próxima época no clube catalão.

O contrato de Emre Demir está definido até junho de 2027 e conta com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Fique a conhecer melhor as habilidades de Demir: