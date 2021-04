O Barcelona teve direito a guarda de honra esta quinta-feira, na receção ao Getafe, mas com protesto associado.

Antes do jogo de Camp Nou, a equipa dos arredores de Madrid saudou o adversário pela recente conquista da Taça do Rei, mas fê-lo com camisolas que contestam a ideia da Superliga Europeia, da qual o Barcelona é fundador.

Veja o vídeo associado ao artigo.