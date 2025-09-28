VÍDEO: Barcelona conta com «suplente de luxo» Yamal para assaltar a liderança
Culés vencem a Real Sociedad e ultrapassam o Real Madrid na classificação
O Barcelona aproveitou a derrota do Real Madrid no dérbi da capital para «assaltar» a liderança da Liga espanhola. Sem Lamine Yamal a alinhar de início, os culés operaram uma reviravolta para vencerem (2-1) a Real Sociedad.
No Estádio Olímpic Lluís Companys, foi a equipa visitante quem fez o primeiro da partida. Alvaro Odriozola, aos 31 minutos, inaugurou o marcador para a Real Sociedad. A resposta do Barcelona surgiu ainda antes do intervalo, com Jules Kounde a restabelecer o empate (43m).
A reviravolta estava marcada para a segunda metade e esperava pelos pés de um nome: Lamine Yamal. O jovem avançado entrou aos 58 minutos e precisou apenas de um minuto para assistir Robert Lewandowski para o 2-1.
Com este triunfo, Barcelona conquista a terceira vitória consecutiva na Liga e assume a liderança com 19 pontos, mais um do que o Real Madrid, segundo. A Real Sociedad, por sua vez, confirma o mau início de época e mantém-se na 14.ª posição com apenas cinco pontos.
