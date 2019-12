Dezassete anos depois, Barcelona e Real Madrid empataram o «El Clásico» em Camp Nou sem golos: o 0-0 final no marcador, esta quarta-feira, deixa catalães e merengues lado a lado nos dois primeiros lugares da liga espanhola.

Depois do adiamento do jogo da 10.ª jornada, inicialmente agendado para 26 de outubro, repassado no calendário devido à tensão política na Catalunha, nem Ernesto Valverde, nem Zinedine Zidane saíram completamente a sorrir.

Além do espetáculo desportivo, que até teve um golo, anulado a Gareth Bale, houve protestos variados nas bancadas do Camp Nou. O jogo esteve parado cerca de um minuto, por bolas amarelas atiradas para o relvado, inscritas com a faixa «Sit and Talk» [em português: sentem-se e falem], em alusão aos problemas políticos acentuados nos últimos três meses, após a condenação dos independentistas. Antes do apito inicial e também durante os 90 minutos, faixas azuis com a mesma frase e amarelas com a palavra «liberdade» foram também exibidas.

LEIA MAIS: tudo sobre o Barcelona-Real Madrid, ao minuto

Em campo, a primeira parte mostrou um Barcelona com mais qualidade e rapidez nas transições e no jogo ao primeiro toque, mas foi o Real Madrid, também com boa posse, a ser mais perigoso junto da baliza contrária.

Benzema deu o primeiro aviso aos dez minutos, com um remate forte para defesa de Ter Stegen. E, quando não esteve lá o alemão, esteve Piqué, que cortou um cabeceamento de Varane em cima da linha de baliza, aos 17 minutos.

O protesto em Camp Nou ao minuto 55, com bolas amarelas atiradas para o relvado:

A equipa de Zinedine Zidane, apesar de não tão rápida ofensivamente do que o Barcelona, conseguiu impor o seu jogo e só sofreu o primeiro susto sério aos 31 minutos. Os catalães romperam jogo pelo meio ao primeiro toque e Messi, já na área, rematou para corte vital de Sergio Ramos.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

O final de primeira parte foi mesmo mais animado: Jordi Alba recebeu uma delícia de Messi, mas não aproveitou o passe e rematou ao lado, na cara de Courtois. Depois, Ter Stegen voou para evitar o golo a remate de Valverde.

Após o intervalo, houve mais equilíbrio, mas nem por isso o Real Madrid deixou de ser perigoso. O Barcelona é que conseguiu, por si, acentuar pressão. Messi falhou de forma incrível na bola após passe de Griezmann à hora de jogo. Depois foi Bale, solto, a rematar à malha lateral (68m), antes do golo anulado, fruto da posição irregular de Mendy na assistência.

O português Nelson Semedo foi titular no Barcelona e substituído já na segunda parte.

Com este empate, Barcelona e Real Madrid seguem lado a lado no topo da tabela, com 36 pontos cada, mais cinco que o Sevilha, terceiro classificado, com 31 pontos.

O último 0-0 entre as duas equipas em casa do Barcelona tinha sido a 23 de novembro de 2002.