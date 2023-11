Não seria esta, seguramente, a homenagem que o Barcelona desejaria dar a Gavi, o jovem médio que se lesionou com gravidade ao serviço da seleção e que deve perder o resto da temporada.

Os jogadores titulares entraram em campo envergando camisolas com uma dedicatória especial para o colega, mas depois, no jogo, estiveram abaixo do que Gavi gostaria de ter visto. O Barcelona não conseguiu mais do que somar um ponto, numa exibição pouco inspirada, antes de receber o FC Porto, para a Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

Já começa a ser tradição o Rayo Vallecano criar muitas dificuldades ao Barcelona, quando recebe o clube catalão. Com o jogo de hoje, são já cinco as visitas seguidas do ‘Barça’ a Vallecas sem conseguir vencer.

O Rayo entrou mais determinado, bloqueando as principais unidades da equipa de Xavi, que deixou João Félix e Gundogan no banco de suplentes, eles que foram determinantes em vários momentos da época. João Cancelo foi titular, como lateral direito.

Acabou por se notar mais, no entanto, outra ausência: Ter Stegen está lesionado e o guarda-redes foi Iñaki Peña, que talvez pudesse ter feito mais no golo do Rayo Vallecano, apontado aos 39 minutos, por Unai López, com um remate bem distante da baliza.

Foi pouco convincente a reação do Barcelona, com Xavi a recorrer ao talento que tinha no banco, na segunda parte, para tentar inverter a situação. João Félix entrou aos 55 minutos, mas esteve discreto, muito vigiado e pouco influente no jogo.

Só perto do fim é que o Rayo passou por momentos de aflição e, depois de ter visto um remate de Raphinha acertar no poste (e Lewandowski falhar a possível recarga, bem perto da baliza)

Acabou por consentir o empate. Melhor, ofereceu o empate, já que se tratou de um autogolo de Florian Lejeune. O defesa francês quis impedir que a bola cruzada por Baldé chegasse a Lewandowski e acabou por a colocar na baliza. Aconteceu aos 82 minutos.

Com este empate, o Barcelona fica com 31 pontos, a três do líder Girona e a um do Real Madrid, que é segundo classificado – ambos ainda não jogaram nesta jornada – e pode ser apanhado pelo Atlético de Madrid esta noite.

O Rayo Vallecano (Bebé entrou a meio da segunda parte) é oitavo, com 19 pontos.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS/DAZN]