O Barcelona empatou este sábado na receção ao Betis, por 1-1, em jogo referente à 30.ª jornada da La Liga.

Horas depois do deslize do Real Madrid, que perdeu em casa com o Valencia (2-1), o Barcelona teve a oportunidade de ficar na liderança isolada, com seis pontos de diferença para o segundo lugar. Porém, este empate permite apenas uma distância de quatro pontos.

Relativamente ao jogo, os culés entraram com o pé direito e marcaram logo aos sete minutos, numa jogada construída por Lamine Yamal e Ferran Torres. Gavi agradeceu a ajuda dos colegas e finalizou com mestria.

Dez minutos depois, o Betis chegou ao empate através de Natan, que se estreou a marcar na liga espanhola. Na sequência de canto, o brasileiro foi mais alto que todos e marcou de cabeça.

No lado do Betis, o português William Carvalho foi lançado aos 59 minutos.

Relativamente à classificação, o Barcelona lidera, com 67 pontos. O Betis está em quinto, com 48.