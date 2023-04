Numa jornada em que os opostos se tocaram na Liga espanhola, o Barcelona goleou o Elche por 4-0, no estádio Manuel Martínez Valero, e reforçou a liderança da prova.



A resistência do último classificado do campeonato espanhol durou 20 minutos. Na sequência de um livre lateral, Araújo ganhou nas alturas e assistiu Lewandowski que abriu o marcador.



O resultado (1-0) era curto ao intervalo tamanha a superioridade catalã. No arranque da etapa complementar Ansu Fati fez o 2-0 numa bela jogada individual e acabou com a resistência do Elche. A partir daí, o Barça jogou a seu bel-prazer e chegou, naturalmente, à goleada.



Lewandowski fez o segundo da conta pessoal e o 17.º na Liga e depois, assistiu Ferran Torres para o 4-0 final.



O Barcelona chegou aos 71 pontos e tem mais 15 pontos que o Real Madrid, que apenas joga este domingo. Por sua vez, o Elche segue no último lugar com apenas 13 pontos.