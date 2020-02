Dois dias depois de ter sido anunciado como jogador do Barcelona, Martin Braithwaite já vai envergar este sábado a camisola blaugrana frente ao Eibar. Mas foi tudo tão rápido que ainda não houve tempo para decorar o cacifo do jogador no balneário de Camp Nou com a fotografia, como têm os restantes companheiros.

O Barcelona partilhou nas redes sociais imagens do balneário com a camisol 19 de Braithwaite para este encontro, em frente a um cacico com as portas ainda vazias.

Veja aqui: