Que banho de bola!



O Barcelona foi passear ao Santiago Bernabéu e goleou o Real Madrid por 4-0. Incrível!



Curiosamente, a primeira oportunidade do encontro pertenceu aos merengues, mas Ter Stegen impediu o golo de Valverde. Depois assistiu-se a várias oportunidades dos blaugranas, quase em catadupa, por Aubameyang, Dembélé e Ferrán Torres - o trio ofensivo que Xavi apresentou na capital espanhola.



Dembélé e Aubameyang, que jogam de olhos fechados desde os tempos do Dortmund, «inventaram» o 1-0. O extremo francês bateu Nacho Fernández em velocidade na direita e cruzou para o desvio do gabonês em antecipação a Militão (29m).



Os «blancos» ainda nem se tinham reerguido do primeiro golpe quando sofreram novo golo. Volvidos nove minutos, Dembélé bateu o canto e serviu Ronald Araújo para o 2-0. Tudo fácil, tudo simples para o Barça.



O domínio catalão em Madrid prosseguiu na segunda metade. Se Ferrán Torres desperdiçou na primeira grande situação da etapa complementar, não falhou à segunda. Frenkie De Jong ganhou a dividida, tabelou com Dembélé e lançou Aubameyang. O avançado recrutado ao Arsenal em janeiro deixou de calcanhar para o golo fácil do extremo espanhol. «El Clásico» parecia sentenciado ao minuto 47 (!).



O Barça não parou. Seis minutos depois, Ferrán Torres devolveu a gentileza a Aubameyang. Na cara de Courtois, o internacional pelo Gabão picou a bola com classe perante o gigante belga. Um verdadeiro arraso!



Esta é a primeira goleada catalã em Chamartín desde 2015/16. Apesar da humilhação histórica aplicada ao grande rival, o Barcelona segue no terceiro lugar em igualdade pontual com o Atlético de e a 12 a distância para o líder Real Madrid.



Veja os golos do jogo nos vídeos associados ao artigo.