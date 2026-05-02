VÍDEO: Barcelona vence e dá passo importante para conquista da Liga espanhola
Blaugrana bateram o Osasuna, com golos de Lewandowski e Ferran Torres
O Barcelona venceu, este sábado, o Osasuna por 2-1, em jogo a contar para a 34.ª jornada da Liga espanhola e está cada vez mais perto do título.
Numa primeira parte sem grande história, Robert Lewandowski teve cabeça para guiar os Blaugrana à vitória. Marcus Rashford, na ala direita do ataque, tirou um cruzamento milimétrico para a cabeça do avançado polaco que atirou para o 1-0, aos 81 minutos. Cinco minutos depois, Ferran Torres desmarcou-se com qualidade e atirou para o 2-0.
A resposta do Osasuna chegou pelos pés de Raúl García. Numa boa jogada ofensiva por parte da formação da casa, que terminou com assistências Bretones, fechou o marcador em 2-1, aos 88 minutos.
Com este resultado, o Barcelona segue no primeiro lugar, com 88 pontos. O Osasuna, por sua vez, é décimo classificado, com 42 pontos.
Noutros resultados, o Atlético de Madrid, num jogo que marca o intervalo da eliminatória da Liga dos Campeões, bateu o Valencia por 2-0.
Com uma revolução total no onze inicial, a turma de Diego Simeone não se deixou dormir e as «segundas opções» mostraram ao técnico argentino que podem ser uma mais valia. Primeiro Luque, aos 74 minutos, e depois Cubo, aos 82 minutos, fizeram os golos dos Colchoneros na vitória diante da formação de André Almeida e Thierry Correia.
Este resultado permite ao Atlético Madrid manter o quarto lugar, com 63 pontos. O Valencia, por outro lado, é 13.º classificado, com 39 pontos.
Noutro jogo, o Athletic Bilbao venceu o Alavés por 4-2 e ocupa o oitavo lugar, com 44 pontos. Já o Alavés, por sua vez, é 17.º classificado, com 36 pontos.