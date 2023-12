Decorria o minuto 53 no estádio Benito Villamarín quando Jude Bellingham colocou o Real Madrid em vantagem, frente ao Betis.

Na hora de festejar, o avançado inglês apercebeu-se de insultos e gestos obscenos. Decidiu responder dedicando um beijo a esses adeptos.

O jogo acabou empatado (1-1) com Aitor Ruibal a marcar para a equipa da casa aos 66 minutos.

This Jude Bellingham celebration in front of the Betis fan insulting him. 😂 pic.twitter.com/GncD7BtbWK