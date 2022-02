Pouco mais de um mês depois do dérbi da Taça do Rei marcado pela situação que envolveu Joan Jordán, que ditou a interrupção do encontro, Sevilha e Betis reencontraram-se este domingo para o campeonato e o dérbi da Andaluzia sorriu, desta vez, à equipa comandada por Julen Lopetegui: triunfo caseiro por 2-1, no duelo da 26.ª jornada da primeira liga espanhola.

No Estádio Sánchez Pizjuán, o Betis apresentou-se com o médio português William Carvalho a titular e chegou ao intervalo a perder por 2-0. Rakitic e El Haddadi, respetivamente aos 24 e aos 41 minutos (o primeiro de penálti), deram vantagem de 2-0 à equipa da casa.

William já não voltou para a segunda parte – entrou Ruibal para o seu lugar – e o Betis ainda mexeu com o resultado, mas já tarde para resgatar pontos: Sergio Canales fez o 2-1 final já em tempo de compensação, aos 90+4’.

O guarda-redes português Rui Silva ficou no banco do Betis.

Com este resultado, o Sevilha reforça o segundo lugar e evita precisamente a aproximação do Betis, tendo 54 pontos, menos seis do que o líder Real Madrid (60) e mais oito do que o Betis, que é terceiro, com 46 pontos. Quem pode aproveitar é o Barcelona, que tem 42 pontos no sexto lugar e menos dois jogos disputados nesta altura.

Já este domingo, o Villarreal goleou o Espanhol, por 5-1, numa tarde de sonho para Yéremy Pino.

