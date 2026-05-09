O Betis empatou, esta sábado, frente à Real Sociedad - que ainda não pode contar com Gonçalo Guedes - por 2-2, em jogo a contar para a 35.ª jornada da Liga espanhola.

A jogar fora de casa, a turma de Pellegrini adiantou-se no marcador aos 39 minutos com golo de Antony. O extremo brasileiro recebeu fora da área e, bem ao seu jeito, chutou em arco sem qualquer hipótese de defesa para Álex Remiro. A começar o segundo tempo, Ezzalzouli (47m) ampliou a vantagem com um belo trabalho no flanco esquerdo, que terminou um grande golo em arco.

A Real Sociedad guardou a resposta para os últimos minutos do encontro. Óskarsson, assistido pelo ex-Manchester City Sergio Gómez, reduziu aos 79 minutos e já em cima dos descontos (90+1m) o capitão Oyarzabal marcou de grande penalidade, resgatando um ponto para a formação de San Sebastián.

Com este resultado, o Betis permanece no quinto lugar, com 54 pontos e segue na luta pelo acesso à Liga dos Campeões. Logo atrás vem o Celta de Vigo, que venceu o Atlético de Madrid nesta jornada, com 50 pontos. A Real Sociedad, por sua vez, ocupa o oitavo lugar, com 44 pontos.