O Celta de Vigo recebeu e venceu o Rayo Vallecano por 2-0, numa partida da 23.ª jornada da Liga espanhola.



Brais Méndez foi a figura do encontro ao marcar os dois golos dos galegos nos Balaídos. O internacional espanhol abriu o marcador 12 minutos e chegou ao bis com um desvio subtil de calcanhar após um canto de Denis Suárez aos 80 minutos.



Um golaço do médio do Celta que será, certamente, candidato a um dos melhores do ano da Liga espanhola 2021/22.



Refira-se que o português Kevin Rodrigues foi titular na equipa de Vallecas enquanto Bebé não saiu do banco de suplentes. Este desaire deixa o Rayo no 9.º lugar com 31 pontos, menos um que o Celta de Vigo.



O golaço de calcanhar de Brais Méndez: