VÍDEO: campeão cai em Valência, Real vence em noite de despedidas
Barcelona derrotado por 3-1. «Merengues» vencem Athletic (4-2) e Mbappé faz as pazes com o Bernabéu e Arbeloa
Barcelona derrotado por 3-1. «Merengues» vencem Athletic (4-2) e Mbappé faz as pazes com o Bernabéu e Arbeloa
O Barcelona perdeu por 3-1 na visita ao Valência, na 38.ª e última jornada da Liga espanhola.
Os catalães até estiveram a vencer, graças a um golo de Robert Lewandowski, na despedida. Em cima da hora de jogo, o avançado polaco apontou o 120.º golo com a camisola «blaugrana».
Apenas cinco minutos depois, Javi Guerra aproveitou um passe mal medido da defesa do Barça e atirou colocado para o empate. Ora, outros cinco minutos volvidos e Luis Rioja, com um remate colocado, completou a reviravolta.
O Valência, que à partida para esta jornada ainda espreitava uma vaga nas competições europeias na próxima época, chegou ao 3-1 em tempo de descontos, por Guido Rodríguez (90+7m), num lance em que Wojciech Szczesny não ficou nada bem visto.
Com este triunfo, o Valência, que teve Thierry Correia e André Almeida como suplentes utilizados, fecha a época no nono lugar, com 49 pontos, a dois do sétimo, o Getafe, que agarrou o último bilhete europeu (o Rayo ainda se poderá juntar ao lote caso conquiste a Liga Conferência).
Já o Barcelona, que se sagrou campeão, termina com 94 pontos, mais oito do que o Real Madrid, que venceu por 4-2 na receção ao Athletic Bilbao, numa noite marcada pelas despedidas de Dani Carvajal, David Alaba e do treinador Álvaro Arbeloa. Também Ernesto Valverde disse adeus, mas no lado basco.
Aos 12 minutos, Gonzalo García abriu o marcador precisamente a passe de Carvajal. Já aos 41, com um grande pontapé de pé esquerdo, Jude Bellingham assinou o 2-0. Ainda antes do intervalo, Gorka Guruzeta (45+1m) reduziu para os forasteiros.
A abrir a segunda parte, Kylian Mbappé fez as pazes com os adeptos (e com Arbeloa) ao apontar o 3-1, na sequência de um remate de fora da área. Desta forma, o francês terminou a temporada como melhor marcador do campeonato espanhol, com 25 golos.
Ainda antes do apito final, Brahim Díaz (88m) dilatou a vantagem dos «merengues», mas Izeta (90+1m) reduziu pouco depois.