O Barcelona venceu, este domingo, o Rayo Vallecano por 1-0, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga Espanhola. João Cancelo fez a assistência para o golo solitário de Ronald Araújo, que garantiu três precioso pontos.

É que, com este resultado, o Barcelona mantém-se no primeiro lugar, com 73 pontos, num dia em que há dérbi de Madrid, entre Real e Atlético. O que significa que pelo menos um dos mais diretos perseguidores vai perder pontos.

Já o Rayo Vallecano é 14.º classificado, com 32 pontos.

Depois de uma goleada estonteante frente ao Newcastle por 7-2, que garantiu a passagem aos «quartos» da Liga dos Campeões, os comandados de Hansi Flick venceram o 14.º classificado pela margem mínima.

João Cancelo bateu o canto e encontrou Ronald Araújo perdido na área adversária que, sem dificuldade, abriu a contagem no marcador aos 24 minutos.

Na segunda parte, o Barcelona, à boleia da exclente exibição do guarda-redes Joan García - considerado o melhjor em campo com várias intervenções que evitaram o empate -, chegou à terceira vitória consecutiva.

Perto do fim, o internacional português foi substituído e saiu completamente esgotado, parecendo até que apresentava algumas queixas físicas (antes de sair, esteve no chão a queixar-se).