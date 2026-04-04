Dizem que é perigoso adorar um jogador emprestado - que o digam os adeptos do Barcelona. Mais uma vez, João Cancelo foi decisivo na vitória dos 'culés' sobre o Atlético Madrid, num jogo polémico (2-1).

O lateral português foi titular e nada pôde fazer para impedir o golo de Giuliano Simeone, filho do treinador Diego, aos 39 minutos. Um passe longo desmarcou o avançado nas costas dos centrais e o argentino finalizou com classe.

O Barcelona ainda teve o azar de perder Ronald Araújo por lesão, mas logo de seguida chegou ao empate. Marcus Rashford desenhou juntamente com Dani Olmo um belo golo aos 42 minutos.

Ainda antes do intervalo, Nico González, o lateral-esquerdo improvisado, acabou expulso por travar Lamine Yamal quando este partia isolado para a baliza.

A segunda parte trouxe muitas dificuldades para o Barcelona. Podia até ficar reduzido a dez elementos, mas o árbitro reverteu de forma polémica um cartão vermelho mostrado a Gerard Martín, após entrada grosseira sobre Thiago Almada.

Já na reta final, João Cancelo tirou da cartola um grande lance, sentando o defensor, e atirando à figura de Juan Musso. Porém, o remate foi forte e o guarda-redes defendeu para a frente, onde estava o oportuno Robert Lewandowski, que marcou de ombro.

O Barcelona sofreu mas manteve-se inabalável na procura do título, com mais sete pontos do que o Real Madrid, que escorregou em casa do Maiorca neste sábado.