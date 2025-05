Vallecas e Vigo são duas localidades espanholas em festa. O Celta e o Rayo confirmaram o apuramento para as competições europeias neste sábado. No caso dos galegos, vão à Liga Europa; no caso dos madrilenos, Liga Conferência.

Um golo de Iago Aspas provocou a loucura entre os mais de 3.000 adeptos do Celta que se deslocaram a Getafe. O golo do veterano, aos 80 minutos, fez o 2-1 final para os galegos (não sem antes o português Domingos Duarte ser expulso aos 90 minutos com vermelho direto).

Assim, Iago Aspas e companhia voltou às competições europeias oito anos depois. O clube recordou uma promessa do jogador deixada em Old Trafford, após perder na meia-final da Liga Europa.

Promesa cumprida... 𝐕𝐎𝐋𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐀 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐀!



"𝑽𝒐𝒚 𝒂 𝒍𝒖𝒄𝒉𝒂𝒓 𝒚 𝒅𝒆𝒋𝒂𝒓𝒎𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓 𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒂𝒒𝒖𝒊́".

Iago Aspas, Old Trafford, 2017#VoltaraEuropa ⋄ #XuntosRCCelta pic.twitter.com/wUhioTItc8 — RC Celta (@RCCelta) May 24, 2025

Também foram vividos momentos de felicidade no Estádio de Vallecas. Num jogo complicado entre Rayo Vallecano e Maiorca, que terminou empatado a zeros, os de Vallecas garantiram o apuramento para a Liga Conferência diante de Samu Costa.

25 anos depois, o Rayo Vallecano volta a jogar uma competição europeia. Algo que o Osasuna não conseguiu por não ter ganho no terreno do Alavés (1-1).

O Espanhol garantiu a permanência com uma vitória por 2-0 sobre o Las Palmas, de Fábio Silva e Dário Essugo, dupla portuguesa que estava emprestada e sai do clube.

Já o Leganés sabe que foi condenado à despromoção (18.º classificado) mesmo com uma vitória por 3-0 sobre o Valladolid, quer terminou a época em último. Confira a tabela AQUI.