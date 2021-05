E só não foi mais negro porque o Sevilha foi goleado pelo Villarreal (4-0).

O Barcelona foi derrotado em casa este domingo pelo Celta de Vigo, por 2-1, num resultado que tira os comandados de Ronald Koeman, não só da luta pelo título, mas também das hipóteses matemáticas do segundo lugar, fruto das vitórias do Atlético de Madrid e do Real Madrid.

No duelo da 37.ª e penúltima jornada, a equipa catalã até esteve a vencer na primeira parte, mas essa vantagem durou apenas dez minutos. Santi Mina bisou para o Celta de Vigo e foi o grande herói da partida e da quinta vitória consecutiva dos comandados de Eduardo Coudet (os únicos da liga espanhola que somaram os últimos 15 pontos possíveis).

A equipa da casa deixou dois avisos por Lionel Messi nos primeiros 20 minutos e seria mesmo o argentino a inaugurar o marcador, de cabeça, aos 28 minutos, após um grande passe por alto de Busquets, para a área.

O Celta soube reagir e lá empatou ainda na primeira parte, ao minuto 38, por Santi Mina. O avançado dos galegos recebeu um passe da esquerda e, perante a marcação de Piqué, rematou em zona frontal. Ter Stegen não terá visto a bola partir, foi mal batido e permitiu o 1-1 no marcador.

Na segunda parte, o tempo foi andando, o Barcelona não marcou e sucumbiu perante um Celta resiliente e organizado, que provocou o erro. Lenglet viu o segundo cartão amarelo aos 83 minutos, mas até foi com o Barcelona reduzido a dez e já com Trincão em campo (entrou aos 70 minutos) que houve mais movimento e perigo: Braithwaite falhou o 2-1 à boca da baliza e, na resposta, o Celta não vacilou. Solari tirou um grande cruzamento que foi ao ferro e Santi Mina, na sobra, atirou a contar para gelar o vazio Camp Nou aos 89 minutos.

Como se disse no início, só não foi pior porque o Barcelona manteve o terceiro lugar, com 76 pontos, mais dois que o Sevilha, que tem 74. Atlético (83) e Real Madrid (81) vão decidir o título na última jornada. O Celta é oitavo, com 53: ficou sem hipóteses de chegar aos lugares europeus, mas deixa uma boa imagem final.