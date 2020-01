O Sevilha afastou o Levante nos 16 avos da Taça do Rei ao vencer por 3-1.



Os andaluzes marcaram primeiro por Fernando, ex-FC Porto. O médio recebeu de Ocampos na área e bateu o guarda-redes Aitor Fernández (13m).



O conjunto de Valência, com Vezo e Hernâni em campo, igualou à passagem dos trinta minutos. Livre cobrado por Rochina para a cabeça de Óscar Duarte.



Ficha de jogo do Sevilha-Levante



Na etapa complementar o conjunto de Lopetegui agarrou a qualificação para a fase seguinte. Ocampos devolveu a vantagem ao Sevilha com um pontapé de fora da área (46m) e Óliver Torres garantiu o triunfo com um pontapé na passada no interior da área.



Nota para a eliminação do Maiorca em Saragoça (sem André Pereira) por 3-1 e para a reviravolta do Osasuna ante o Huelva após prolongamento (2-3).



