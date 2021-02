Com William em campo desde os 58 minutos, o Betis bateu o Osasuna por 1-0, no jogo que encerrou a 21.ª jornada da Liga espanhola.



Após o nulo ao intervalo, Manuel Pellegrini lançou o português e Borja Iglesias. Acabaria por ser o avançado a anotar o golo decisivo do encontro aos 79 minutos a passe de Tello.



Com esta vitória o Betis subiu ao sétimo lugar e está a apenas dois pontos da Real Sociedad, a primeira equipa em zona europeia. Por sua vez, o Osasuna é 17.º com 19 pontos.