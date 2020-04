O Betis, clube espanhol no qual joga o português William Carvalho, tem em curso a confeção de máscaras de proteção para os profissionais de saúde através da sua Fundação e mostrou, este sábado, como é parte do processo de produção.

O centro de logística no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, é palco do corte de fitas e elásticos necessários para produzir as máscaras e foi esse processo que os responsáveis do Betis mostraram, até à entrega nos locais necessários, como farmácias.

Do processo fazem parte voluntários que residam na área metropolitana de Sevilha e que tenham uma máquina de costura, experiência no ramo e tecidos apropriados, numa iniciativa que serve de combate à covid-19 em Espanha.

Nesse sentido, a Fundação do clube informou, este sábado, ter recebido «mais de 100 pedidos de colaboração» e que vai continuar «a enviar material para as casas, para fazer batas (e também máscaras) de acordo com os critérios de proximidade do estádio e ordem de chegada dos pedidos».

Espanha ultrapassou, de acordo com os registos deste sábado, as 20 mil mortes causadas pela covid-19.